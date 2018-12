Die bundesweite Telefonberatung zur Entwöhnung vom Rauchen ist so gefragt, dass sie nicht alle Anrufe annehmen kann.

Das berichtet die Funke-Mediengruppe und beruft sich auf Angaben der zuständigen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die 13 Beraterinnen und Berater können den Angaben zufolge nur rund 80 Prozent der Anrufe beantworten. Die Zahl der Anrufe liegt bei 5.500 im Monat und ist damit sei Mai 2016 deutlich gestiegen. Damals trat eine EU-Richtlinie in Kraft, nach der auf Zigarettenpackungen Fotos von Gesundheitsschäden und die Nummer der Hotline abgebildet sein müssen. Dem Bericht zufolge ist fast jeder dritte Anrufende jünger als 20 Jahre. Wegen der starken Nachfrage soll auf Initiative der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 2019 eine halbe Million Euro in den Ausbau des Angebots fließen.



Die Funke-Mediengruppe berichtet weiter, dass auch andere Beratungen am Telefon stärker genutzt werden. Ein Beispiel ist die Hilfe bei Gewalt gegen Frauen. Dort werden 100 Beratungen pro Tag gezählt. Die Zahl hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt.