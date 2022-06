Missbrauchskomplex Wermelskirchen

Sexueller Missbrauch hat oft schwere seelische Schäden zur Folge. (picture alliance / dpa / Rolf Kremming)

Man könne die Aufgabe nicht hoch genug hängen, kleinen Kindern, aber auch Fünft- und Sechstklässlern und Jugendlichen Wissen dazu zu vermitteln, was andere mit ihnen machen dürften und was nicht, sagte das Vorstandsmitglied der Koordinierungsstelle für Kinderschutz in Baden-Württemberg, Martina Huck, im Sender 3sat. Kindern falle es unglaublich schwer, über solche Übergriffe zu sprechen. Je nachdem in welchem Alter sie seien, hätten sie oft nicht einmal die Wörter für das, was mit ihnen geschehe. Und sogar ältere Kinder hätten manchmal gar keine Idee davon, dass der andere sexuelle Handlungen an ihnen gar nicht vornehmen dürfe.

Die Erziehungswissenschaftlerin Simone Püschen von der Uni Flensburg forderte, die Lehrkräfteausbildung anzupassen. Der Umgang mit sexueller Gewalt müsse Teil des Lehramtscurriculums sein. Nicht alle Lehrer müssten alles können. Aber es müsse an Schulen verpflichtend eine Ansprechperson geben. Ähnlich äußerte sich ihre Kollegin Sabine Andresen von der Uni Frankfurt am Main.

