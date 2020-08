China hat den USA vorgeworfen, ein Spionageflugzeug in eine Flugverbotszone geschickt zu haben.

Das Verteidigungsministerium in Peking sprach von einer Provokation. Das Vorgehen der USA hätte zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen können. Die Zone wird von den chinesischen Streitkräften für Feuerwehrübungen genutzt.



Das US-Millitär erklärte zu dem Vorfall, der Aufklärungsflug habe innerhalb der anerkannten internationalen Regeln und Vorschriften stattgefunden.



Die Beziehungen zwischen den USA und China haben sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert. Belastet wird das Verhältnis unter anderem durch die chinesischen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, die chinesischen Eingriffe in Hongkong und Handelsstreitigkeiten.