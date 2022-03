Wetter Aufkommender Regen, Höchstwerte 7 bis 21 Grad

Das Wetter: Im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung. Von Westen und Südwesten her bis zur Mitte teils Regen. Höchstwerte im Norden 7 bis 14, in der Südhälfte bis 21 Grad. Morgen in der Nordhälfte locker bewölkt mit sonnigen Abschnitten vor allem an den Küsten und im Nordwesten. In der Mitte und im Süden viele Wolken und schauerartige Niederschläge. 4 bis 15 Grad.

29.03.2022