Wetter Aufkommender Regen, Höchstwerte 7 bis 21 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, von Westen und Südwesten her bis zur Mitte zeitweise Regen. Im Norden 7 bis 14, in der Südhälfte bis 21 Grad. Morgen in der Nordhälfte locker bewölkt. In der Mitte und im Süden viele Wolken und Niederschläge. 4 bis 15 Grad.

29.03.2022