Die chinesische Führung hat sich unbeeindruckt vom US-Entschluss zur Aufkündigung einiger Handelsvorteile für Hongkong gezeigt.

Der Versuch der Einmischung in innere Angelegenheiten Hongkongs und Pekings werde China nicht verschrecken, hieß es in einem Leitartikel des Parteiorgans "Renmin Ribao". Die Politik der Vereinigten Staaten sei zum Scheitern verurteilt.



US-Präsident Trump hatte erklärt, man werde eine Reihe von Absprachen aufkündigen, mit denen die USA Hongkong eine Sonderstellung gegenüber dem chinesischen Kernland eingeräumt hat. Damit reagierte die US-Regierung auf das vom chinesischen Volkskongress gebilligte neue Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das Gesetz zielt unter anderem darauf ab, den chinesischen Behörden letztlich eine Strafverfolgung in Hongkong zu ermöglichen.