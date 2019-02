In Dresden haben am Abend rund 1.000 Menschen gegen einen Aufmarsch von etwa gleichviel Neonazis protestiert.

Sie richteten mehrere Sitzblockaden ein. Es kam mehrfach zu Rangeleien. Polizisten gingen gegen Demonstranten vor und trugen sie von der Straße. Zu den Protestaktionen hatten das Bündnis "Dresden nazifrei", Vertreter der Stadt und der Kirchen sowie von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft aufgerufen.



Medienvertreter beklagten, sie seien durch Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindert worden. Die Polizei Sachsen forderte Betroffene auf, sich zu melden: "Bitte protokollieren Sie dies und stellen Sie uns, wenn möglich Material zur Verfügung, damit wir die Situation auswerten können", schrieben sie auf Twitter. Im vergangenen Jahr hatte es bundesweit Debatten gegeben, nachdem sächsischen Polizisten vorgeworfen wurde, Journalisten bei der Berichterstattung über eine "Pegida"-Demonstration in Dresden behindert zu haben. Es ging damals um ein Kamerateam des ZDF.

Anlässlich der Zerstörung Dresdens 1945

Die Rechtsextremen liefen anlässlich der Zerstörung Dresdens durch alliierte Kampfjets im Februar 1945 in einem sogenannten Trauermarsch schweigend zu klassischer Musik am Rande der Innenstadt entlang. Die Gegendemonstranten versuchte, sie mittels lauter Popmusik, Sprechchören und Trillerpfiffen zu stören. Im Vergleich zu früheren Jahren erhielten die Aufmärsche zuletzt weniger Zulauf.



Bei den offiziellen Gedenkfeiern am Mittwoch hatten rund 11.500 Teilnehmer eine Menschenkette um die Innenstadt gebildet - als eine Art Schutzring vor den Ewiggestrigen.