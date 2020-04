Hunderte Minderjährige aus Flüchtlingslagern in Griechenland werden in den kommenden Tagen in der Europäischen Union verteilt. Die EU-Migrationskommissarin Johansson sagte im Deutschlandfunk, mindestens acht Mitgliedstaaten hätten die Aufnahme zugesagt. Heute geht für etwa 50 Kinder ein Flug nach Hannover.

Insgesamt gibt es nach Angaben der Migrationskommissarin bislang Zusagen für die Aufnahme von 1.600 unbegleiteten Minderjährigen. Sie sollen unter anderem nach Deutschland, Frankreich und Luxemburg gebracht werden. Mit den restlichen EU-Staaten müsse eine neue Regelung geschaffen werden, so Johansson. Aus ihrer Sicht muss Solidarität verpflichtend sein: Es sei wichtig, die Menschen nach und nach aus den Lagern herauszuholen. Für viele, die dort lebten, seien es inakzeptable Verhältnisse.



Gut 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden heute aus Athen nach Deutschland geflogen. Die Kinder aus den Lagern auf den Inseln Samos, Chios und Lesbos sollen von Athen zunächst nach Hannover gebracht. Den Transfer haben das UNO-Flüchtlingshilfswerk, die EU und die Regierungen in Athen und Berlin organisiert.

Pro Asyl: "lächerlich gering"

Die Organisation Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte nannten die Aufnahme der rund 50 Minderjährigen dagegen "lächerlich gering" und sprachen von einem bloßen Feigenblatt für die Nicht-Aufnahme Tausender Geflüchteter, die in den Insellagern in Griechenland sich selbst überlassen seien. Das Bundesinnenministerium, die Bundesländer und die EU müssten im Sinne dieser Menschen schnell und pragmatisch handeln, forderte Pro Asyl.

"Kaum noch Rettungsschiffe"

Organisationen für Seenotrettung weisen außerdem darauf hin, dass die Gefahren für Bootsmigranten derzeit besonders groß sind. SOS Mediterranée erklärte, aktuell gebe es kaum noch zivile Rettungsschiffe auf dem zentralen Mittelmeer. Die Retter befänden sich in einem schweren Dilemma, da einerseits weiter Menschen aus Libyen flöhen, aber gleichzeitig das Risiko bestehe, Gerettete nicht an einen sicheren Ort bringen zu können. Mehrere Staaten haben wegen der Corona-Pandemie ihre Häfen geschlossen.



Allein am vergangenen Osterwochenende seien im zentralen Mittelmeer mehr als 1.000 Menschen an Bord von nicht seetüchtigen Booten aus Libyen geflohen, hieß es. Hunderte seien abgefangen und gewaltsam nach Libyen zurückgebracht worden; mindestens fünf Menschen seien gestorben und sieben würden vermisst.