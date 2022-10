Bundesregierung

Monatlich etwa 1.000 Ortskräfte aus Afghanistan mit ihren Familienangehörigen aufgenommen werden. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Darauf verständigten sich Bundesinnenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock. Demnach sollen monatlich etwa 1.000 Personen mit ihren Familienangehörigen aufgenommen werden können, wie beide Ministerien in Berlin mitteilten. Dabei geht es um Menschen, die in Afghanistan wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte oder durch ihre frühere Tätigkeit etwa in Justiz, Politik oder Medien in Gefahr sind. Auch wer wegen sexueller Orientierung, Geschlecht oder Religion Verfolgung erfährt, kann über das Programm nach Deutschland kommen. Die aufzunehmenden Personen sollen unter anderem von zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgeschlagen werden.

In Afghanistan hatten im vergangenen Jahr die militant-islamistischen Taliban wieder die Macht übernommen. Viele Menschen, die zuvor mit den Streitkräften und anderen westlichen Organisationen gearbeitet hatten, gerieten in Gefahr. Bislang konnten bereits fast 26.000 der sogenannten Ortskräfte der Bundeswehr und andere bedrohte Menschen über legale Aufnahmewege nach Deutschland kommen.

