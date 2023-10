Durch die Sturmflut an der Ostseeküste sind erhebliche Schäden entstanden - wie hier an der Strandpromenade in Sassnitz. (picture alliance / dpa / Georg Moritz)

Wie die Polizei mitteilt, sind in Schleswig-Holstein noch Straßen gesperrt. Das Ausmaß der Schäden kann demnach erst ermittelt werden, wenn das Wasser wieder komplett abgeflossen ist. In ersten Schätzungen war von einer dreistelligen Millionensumme die Rede.

Wegen der Sturmflut mussten laut der Feuerwehr allein in Schleswig-Holstein rund 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. An der Küste brachen drei Deiche, zudem wurden mehrere Dämme beschädigt.

