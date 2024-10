Nach den Unwettern in Spanien beginnen die Aufräumarbeiten. (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

Der dortige Regierungschef Mazón führte aus, nach etwa 70 Einsätzen aus der Luft seien augenscheinlich alle Menschen gerettet, die auf Hausdächer geflüchtet seien. Er wies zugleich Kritik zurück, die Bevölkerung sei zu spät vor dem Unwetter am Dienstag gewarnt worden. Erste Gefahrenhinweise seien bereits am Sonntag ergangen. Die Verantwortlichen hätten sich strikt an die Protokolle des Zivilschutzes gehalten.

Mindestens 95 Tote

Seit heute gilt in Spanien eine dreitägige Staatstrauer. Bei den Überschwemmungen nach Starkregen im Osten und Süden Spaniens sind laut Behördenangaben mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. 92 davon starben im Osten der Region Valencia. Die Zahl könnte weiter steigen, da mehrere Gebiete noch keine Opferzahlen genannt haben. Wie viele Menschen vermisst werden, steht noch nicht fest. Sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission boten Spanien Unterstützung an.

Die schwerste Flutkatastrophe in Spanien seit fast 30 Jahren hatte Brücken und Gebäude beschädigt und zahlreiche Fahrzeuge von den Straßen gespült. Mehr als 150-tausend Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Zahlreiche Menschen steckten stundenlang in ihren Autos fest.

Der spanische Wetterdienst bezeichnete die Niederschläge als außergewöhnlich. Demnach fielen in einigen Ortschaften innerhalb eines Tages bis zu 490 Liter Regen pro Quadratmeter, so viel wie sonst in einem Jahr. Die spanische Regierung setzte einen Krisenstab ein, um sich mit der Reaktion auf das Unwetter zu beschäftigen.

