Südwesten Deutschlands

Aufräumarbeiten nach Hochwasser - neue Überflutungen in Saarbrücken

In den Hochwassergebieten im Südwesten haben vielerorts die Aufräumarbeiten begonnen. In Blieskastel im Saarland pumpen Helfer Wasser aus der historischen Altstadt, die Lage ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. An einigen Orten entlang der Saar bleibt die Lage allerdings angespannt.