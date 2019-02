Der Iran hat eine neue Rakete vorgestellt, die eine Reichweite von mehr als 1.300 Kilometer haben soll.

Verteidigungsminister Hatami sagte dem staatlichen Fernsehen zufolge, der Marschflugkörper könne sehr schnell einsatzbereit gemacht werden und in niedrigen Höhen fliegen. Die Rakete wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 präsentiert.



Westlichen Experten zufolge übertreibt der Iran oft, was die Fähigkeiten seiner Waffen angeht. Gleichwohl steht das iranische Raketenprogramm in der Kritik.