Russland hat eine Hyperschall-Rakete über seinem Teil der Arktis getestet.

Das meldet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Militär. Danach soll ein Abfangjäger die Rakete von einer Basis in der Region Murmansk auf den Übungsplatz Pemboi in der Arktis abgefeuert haben. - Bereits im vergangenen Dezember hatte Moskau den neuen Raketentyp getestet.



Präsident Putin betonte damals, die Sicherheit des Landes sei in den kommenden Jahrzehnten gewährleistet. Nach seiner Darstellung kann der neue Raketentyp mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen und von Abwehrsystemen nicht abgefangen werden.