China hat vor Taiwan ein großes Militärmanöver abgehalten. (Hector RETAMAL / AFP)

Man habe das chinesische Manöver rund um Taiwan auch als Warnung an das eigene Land aufgefasst, sagte der neue japanische Verteidigungsminister Hamada in Tokio. Zunächst solle das militärische Personal auf den Stützpunkten der entlegenen japanischen Inseln aufgestockt werden, hieß es weiter. Bei dem chinesischen Militärmanövern nach einem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan waren nach Angaben Tokios in den vergangenen Tagen auch fünf Raketen in Japans ausschließlicher Wirtschaftszone niedergegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.