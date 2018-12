Die Friedensnobelpreisträger Murad und Mukwege haben die Weltgemeinschaft aufgerufen, Gewalt gegen Frauen in Kriegen zu bekämpfen.

Sie sagten vor Journalisten in Oslo, es reiche nicht aus, solche Kriegsverbrechen anzuprangern. Es müsse wirklich gehandelt werden. Murad und Mukwege bekommen morgen den Friedensnobelpreis, weil sie sich gegen sexuelle Gewalt als Waffe einsetzen. Die irakische Jesidin Murad war monatelang von der Terrormiliz IS als Sklavin gehalten worden und machte danach ihre Erlebnisse öffentlich. Der Gynäkologe Mukwege betreibt im Kongo ein Krankenhaus, in dem er vergewaltigten Frauen hilft.