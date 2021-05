In Berlin hat die jährliche Demonstration der linksautonomen Szene zum 1. Mai begonnen. Nach Behördenangaben versammelten sich zunächst etwa 5.000 Menschen im Stadtteil Neukölln. Die Menge will von dort nach Kreuzberg ziehen. Berlins Polizeipräsidentin Slowik rechnet für die Veranstaltung auch mit gewaltbereiten Teilnehmern.

Entlang der Strecke sind zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei aufgefahren. Der Start der Kundgebung hatte sich verzögert, weil Corona-Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Die Polizei teilte mit, die Abstände und das Tragen von Masken weiter im Auge zu behalten.



Bereits tagsüber gab es in der Hauptstadt zahlreiche andere Veranstaltungen. So protestierten rund 10.000 Menschen auf Fahrrädern im Villenviertel Grunewald gegen den Kapitalismus. Am anderen Ende der Stadt - in Lichtenberg - versammelten sich rund 200 Gegner der Pandemiemaßnahmen. Im Bereich um den Ostbahnhof kamen Menschen "für die Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene" zusammen. Nach Angaben der Polizei waren in der Hauptstadt 5.600 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Polizei in Hamburg löst Kundgebung mit Wasserwerfern auf

In Hamburg löste die Polizei eine Versammlung vor der Roten Flora mit Wasserwerfern auf. Hunderte Menschen hatten sich am Nachmittag auf der Piazza vor dem linksautonomen Zentrum versammelt, ohne den Mindestabstand zu beachten. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Platz zu verlassen, spritzten zwei Wasserwerfer die Straße frei. Am Abend stoppte die Polizei eine nicht genehmigte Demonstration von Linksradikalen und setzte rund 150 Demonstranten am Lohmühlenpark in St. Georg fest.

Zusammenstöße in Paris

In Paris kam es bei Demonstrationen zum 1. Mai zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die französischen Behörden berichten, Anhänger einer linksextremen Gruppierung hätten Scheiben eingeschlagen, Mülleimer angezündet und Einsatzkräfte angegriffen. 34 Menschen seien festgenommen worden.



In Istanbul nahm die Polizei mehr als 200 Personen fest, als sie versuchten, trotz eines Demonstrationsverbots auf den zentralen Taksim-Platz zu gelangen. Die türkischen Sicherheitskräfte gingen Korrespondenten zufolge teils gewaltsam gegen die Menschen vor.

