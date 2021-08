Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen fordern die Bundesregierung auf, wegen des Vormarsches der Taliban, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen.

Die Lage am Hindukusch sei dramatisch und werde sich aller Voraussicht nach weiter verschlechtern, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf. Der Deutsche Caritasverband verweist auf das völkerrechtliche Nicht-Zurückweisungsgebot, das Abschiebungen bei zu erwartenden schwersten Menschenrechtsverletzungen verbiete. Dieses Abschiebungsverbot gelte für alle Menschen unabhängig von individuellem Verhalten. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl betonte, Humanität und Menschenrechte müssten auch in Wahlkampfzeiten zählen.

