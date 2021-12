Seit dem Militärputsch im Oktober kommt es im Sudan zu Massenprotesten. (Marwan Ali/AP/dpa)

Um die Demonstrationen zu verhindern, blockierte die Militärregierung den Zugang zum Internet und schickte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften in die Straßen Khartums. Der Gouverneur der Hauptstadt kündigte ein hartes Vorgehen an.

Sudans oberster General al-Burhan hatte im Oktober den Ausnahmezustand verhängt und die Regierung abgesetzt. Seitdem kommt es immer wieder zu Ausschreitungen.

