Berlin

Aufruf zu Solidaritäts-Kundegebung für Israel - Brandenburger Tor blau-weiß angestrahlt

In Berlin soll heute vor dem Brandenburger Tor eine Solidaritäts-Kundgebung für Israel stattfinden. Dazu aufgerufen hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Deren Junges Forum organisiert die Demonstration gemeinsam, mit der Jüdischen Studierendenunion und dem jüdischen Verein Werteinitiative. Bereits in der Nacht wurde das Brandenburger Tor als Zeichen der Solidarität unterhalb der Quadriga mit einer Projektion Flagge Israels mit dem Davidstern sowie auch in Gänze in Blau-Weiß angestrahlt.

08.10.2023