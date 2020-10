Der ehemalige Regierungschef von Malaysia, Mohammed Mahathir, spricht Muslimen in aller Welt das Recht zu, Frankreich zu bestrafen.

Der 95-jährige Politiker veröffentlichte seine Botschaft bei Twitter heute nach dem Attentat von Nizza. Mahathir schrieb, die Muslime hätten das Recht, die Franzosen zu bestrafen, weil sie alle Muslime und den Islam für die Tat einer wütenden Person verantwortlich gemacht hätten. Er meint die Reaktionen auf die Ermordung eines Lehrers, der in Pariser Umland Meinungsfreiheit anhand der Mohammed-Karikaturen unterrichtet hatte.

Twitter blockiert schärfsten Gewaltaufruf

Mahathir betonte, die Morde in Frankreich heiße er als Muslim nicht gut. Die Werte des Islam wirkten auch manchmal unmenschlich und lösten Leiden aus, etwa bei Frauen. Doch müssten die Werte anderer und ihre Religionen immer respektiert werden. Daran müsse sich jede Zivilisation messen lassen, betonte Mahathir. Das gelte auch für den Westen, selbst wenn er selbst nur noch dem Namen nach christlich sein wolle.



Im Übrigen habe auch Frankreich in seiner Geschichte Millionen Menschen getötet, darunter viele Muslime. Twitter blockierte inzwischen einen der über zehn einzelnen Tweets wegen eines Verstoßes gegen die Regeln des Netzwerks. Dieser Tweet konnte als Aufruf zur Gewalt gegen Millionen von Franzosen verstanden werden.

Angriff auf Macron

Der frühere malaysische Premier griff den französischen Präsidenten Macron direkt an, er nannte ihn unzivilisiert und primitiv. Macron hatte nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen Islamisten am 16. Oktober das Recht auf Meinungsfreiheit bis hin zur Blasphemie verteidigt. Außerdem kündigte er ein härteres Vorgehen gegen islamistische Gewalt an.



Die umstrittenen Mohammed-Karikaturen der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" waren vor kurzem neu veröffentlicht worden. Anlass war der Beginn des Prozesses um den Anschlag auf die Redaktion im Januar 2015 mit zahlreichen Toten. In dieser Woche hatte eine Karikatur des türkischen Präsidenten Erdogan in "Charlie Hebdo" die Spannungen auch zwischen Paris und Ankara verschärft.

Welle von Protesten und Gewalt

Seit Tagen nehmen die Proteste gegen die französische Regierung in Ländern der muslimischen Welt zu, teils begleitet von Boykottaufrufen gegen Waren aus Frankreich. Heute tötete ein mutmaßlich islamistischer Täter in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer. In Avignon wurde ein mutmaßlicher Islamist von der Polizei erschossen, nachdem er Passanten mit einer Waffe bedroht hatte.



Eine Messerattacke wird auch aus der saudi-arabischen Stadt Dschidda gemeldet, wo ein Sicherheitsmitarbeiter des französischen Konsulats verletzt wurde. Ob die Taten zusammenhängen ist derzeit unklar.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.