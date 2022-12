Die Debatte über den mutmaßlichen Spionagefall beim BND geht weiter. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Der FDP-Politiker Kubicki äußerte die Befürchtung, dass der Fall auch die Kooperation des BND mit westlichen Partnerdiensten beeinträchtigen könnte. Der Linken-Politiker Hahn meinte, wenn in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes ein Mitarbeiter für Russland spioniert haben sollte, dann wäre das eine völlig neue und erschreckende Qualität. Der CDU-Verteidigungspolitiker Otte forderte eine schnellere und bessere Spionageabwehr. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann von der FDP betonte, die Behörden seien hellwach und schlügen zu, wenn es sein müsse. Der SPD-Außenpolitiker Schmid mahnte ein entschiedenes Vorgehen gegen Russland an. Die Bundesregierung müsse der hybriden Kriegsführung Moskaus wachsam entgegenwirken, sagte Schmid im Deutschlandfunk. - Die Bundesanwaltschaft hatte einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für Moskau festnehmen lassen. Der Beschuldigte wird des Landesverrats verdächtigt und befindet sich in Untersuchungshaft.

