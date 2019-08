Der Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten Schalke 04, Clemens Tönnies, soll sich nach Äußerungen über Afrikaner vor dem Ehrenrat des Vereins erklären.

Dieser werde sich in seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche damit beschäftigen, teilte der Verein mit.



Tönnies entschuldigte sich bereits für seine Äußerungen. Diese seien "falsch, unüberlegt und gedankenlos" gewesen. Laut einem Bericht der Zeitung "Neue Westfälische" hatte er beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte Tönnies dem Bericht zufolge.

Hans Sarpei fordert Konsequenzen

Der ehemalige Schalke-Profi Hans Sarpei kritisierte die Äußerungen und forderte Konsequenzen durch den Ehrenrat: "Die Aussagen von Tönnies zeigen ein Weltbild, das an die Kolonialzeit erinnert", twitterte er. Sarpei ergänzte, es handele sich um "rassistische Bemerkungen, die in keinster Weise mit dem Leitbild des S04 vereinbar sind."