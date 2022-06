Deutsche Bahn

Das Logo der Deutschen Bahn (picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte)

Der bisherige Personenverkehrsvorstand Huber wird zum 1. Juli Nachfolger von Infrastrukturchef Pofalla. Hubers bisheriges Ressort wird aufgeteilt in den Personenfernverkehr und den Personennahverkehr. Diese werden künftig geleitet von Bahn-Manager Peterson und seiner Kollegin Palla. Bahn-Chef Lutz erklärte, mit den Personalentscheidungen werde das "Team DB" jünger und weiblicher. Des Weiteren will Aufsichtsratchef Odenwald will sein Mandat noch vor Ablauf seines Vertrags niederlegen. Das Magazin "Spiegel" schreibt, dieser habe sich über die gestrige Pressekonferenz von Lutz und Verkehrsminister Wissing geärgert. Darin hatte der FDP-Politker erklärt, die Infrastruktur sei jahrelang vernachlässigt und durch Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht worden.

Dabei wurde auch ein neues Konzept vorgestellt, wie das marode Schienennetz der Bahn von 2024 bis 2030 grundlegend saniert werden soll.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.