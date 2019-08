Aufsichtsratsposten in Polen

In der Debatte um seine Berufung in den Aufsichtsrat eines polnischen Konzerns hat der frühere Außenminister Gabriel die Darstellung der Linken zurückgewiesen.

Gabriel erklärte der Nachrichtenagentur afp, er habe die Gespräche mit der polnischen Holding bereits nach einem ersten Kontakt abgebrochen, weil ihm deren Vertreter unseriös vorgekommen seien. Zu dem Zeitpunkt sei das Prüfverfahren der Bundesregierung aber bereits angelaufen und dann weitergegangen, obwohl der ursprüngliche Anlass entfallen sei.



Der Linken-Abgeordnete Beutin hatte in der Angelegenheit eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die daraufhin mitgeteilt hatte, dass sie die damalige Berufung Gabriels in den Aufsichtsrat des polnischen Konzerns verboten habe. Beutin erklärte dazu, Gabriels Verhalten schade dem Ansehen der Demokratie und ihrer Vertreter. Mit einem solchen Seitenwechsel gebe man das Bild der Käuflichkeit ab.