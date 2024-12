Newsblog zu den Ereignissen in Syrien

Syrische Kämpfer feiern in der Hauptstadt Damaskus den Zusammenbruch des Assad-Regimes. (Omar Sanadiki / AP / dpa / Omar Sanadiki)

+++ Bundeskanzler Scholz hat den Sturz von Syriens Machthaber Assad als "gute Nachricht" bezeichnet +++

Assad habe sein Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht getrieben, erklärte Scholz. Nun komme es darauf an, dass schnell Recht und Ordnung wieder hergestellt würden.

+++ Weitere Reaktionen aus Deutschland +++

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat den Umsturz in Syrien als eine "große Befreiung für das Land und die Menschen" bezeichnet. "Die Hölle von Assad" sei nach 13 Jahren beendet, sagte Röttgen dem Magazin "Spiegel". Als großen Gewinner sieht er die Türkei. Präsident Erdogan werde versuchen, die Lage innenpolitisch zu nutzen. Er habe ein "immenses Interesse"daran, dass Syrien nicht zerfällt, um eine Rückführung der drei Millionen Syrer aus der Türkei zu erreichen.

Der SPD-Außenpolitiker Stegner sagte dem "Spiegel", es sei gut, dass das Assad-Regime am Ende ist. "Doch auch die Milizen sind keine Leute, die wir uns wünschen." Es sei zu befürchten, dass sie ihre Versprechen nicht halten werden. Deutschland werde humanitär gefragt sein.

+++ Bundesaußenministerin Baerbock warnt vor erneuter Eskalation +++

Die deutsche Außenministerin Baerbock hat den Sturz des Assad-Regimes als "erstes großes Aufatmen" bezeichnet, aber zugleich vor einer erneuten Eskalation gewarnt. Das Land dürfe jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen, egal in welchem Gewand, mahnte Baerbock in einer Mitteilung. Sie rief die Konfliktparteien auf, den "umfassenden Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten wie Kurden, Alawiten oder Christen" zu sichern und einen Ausgleich zwischen den Gruppen anzustreben.

+++ Türkei will neue Regierung unterstützen +++

Der türkische Außenminister Fidan hat angekündigt, sein Land werde die neue Regierung in Syrien beim Wiederaufbau unterstützen. Das syrische Volk sei nicht in der Lage, den Wiederaufbau aus eigener Kraft durchzuführen. Fidan warnte, dass es Terrororganisationen nicht gestattet werden dürfe, die Situation auszunutzen. Der türkische Außenminister verwies auch darauf, dass die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat wichtig sei.

+++ Zahlreiche Syrer wollen aus dem Libanon zurück in ihre Heimat +++

Auf der libanesischen Seite des Grenzübergangs zu Syrien drängen sich zahlreiche Menschen, die nach Syrien wollen. Die libanesischen Sicherheitsbehörden hatten den Grenzübergang in der Nacht geschlossen, öffneten ihn aber am Morgen wieder und ermöglichten Syrern die freie Ausreise aus dem Libanon. Die Einreise aus Syrien in das Land wurde dagegen beschränkt. Mit Stand vom 30. September waren etwa 770.000 syrische Flüchtlinge beim UNO-Flüchtlingshilfswerk im Libanon registriert.

+++ US-Soldaten sollen in Syrien bleiben +++

Die USA wollen an ihrer Präsenz in Syrien festhalten. Das sagte der Beauftragte des US-Verteidigungsministeriums für den Nahen Osten, Shapiro, auf der Sicherheitskonferenz in Manama in Bahrain. Er appellierte an alle Gruppierungen in Syrien, Zivilisten und insbesondere Minderheiten zu schützen und internationale Normen zu respektieren. Etwa 900 US-Soldaten sind noch in Syrien, in erster Linie im Nordosten.

+++ Iranische Botschaft soll gestürmt worden sein +++

Nach einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens ist die Botschaft des Irans in Damaskus gestürmt und geplündert worden. "Unbekannte" hätten nach dem Sturz des vom Iran unterstützten Assad die diplomatische Vertretung attackiert, heißt es.

+++ HTS und Ministerpräsident sollen seit Tagen Kontakt haben +++

Die Islamisten-Allianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) soll bereits seit mehreren Tagen mit dem syrischen Ministerpräsidenten al-Dschalali in Kontakt stehen. Das berichtet der Direktor des Bereichs Syrien des Middle East Institutes in Washington, Lister, unter Verweis auf eine nicht genannte Quelle. So sei der Boden für die Machtübernahme bereitet worden.

+++ Weißes Haus beobachtet Lage in Syrien +++

Das Weiße Haus in Washington teilte mit, Präsident Biden und sein Team beobachteten die - Zitat - "außergewöhnlichen Ereignisse" - in Syrien. Sie stünden in Kontakt mit regionalen Partnern.

+++ UNO-Gesandter für Syrien bietet Vermittlung an +++

Der UNO-Gesandte für Syrien, Pedersen, fordert die Achtung und Einhaltung des humanitären Rechts in dem Land. Er rief alle Menschen in Syrien auf, beim Wiederaufbau des Landes und der Gesellschaft in einen Dialog zu treten. Pedersen bot seine Vermittlung an. Er wolle die Menschen in Syrien auf ihrem Weg in eine stabile Zukunft des Landes unterstützen.

+++ Unruhen vor iranischer Botschaft +++

In der syrischen Hauptstadt Damaskus gibt es Unruhen an der Botschaft des Iran. Der Nachrichtensender Al-Arabija veröffentlichte Videos von Menschen, die ein großes Plakat am Zaun der iranischen Botschaft abreißen. Auf dem Plakat sind Fotos eines iranischen Generals und eines Anführers der libanesischen Hisbollah- Miliz zu sehen. Der Iran und die Hisbollah sind Verbündete des Assad-Regimes. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete, das Personal der Botschaft sei geflohen und es habe keinen Widerstand gegen die Randalierer gegeben.

+++ Vereinigte Arabische Emirate hoffen auf Ende der Gewalt +++

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sehen die Verantwortung nun bei den Syrern, um die Zukunft des Landes zu bestimmen. Anwar Gargasch, Berater des Präsidenten der VAE, sagte, alle hofften darauf, dass die Spirale von Chaos und Gewalt in Syrien nun ein Ende habe. Nun müsse auch mit dem Iran über die Region gesprochen werden. Auf die Frage, ob der gestürzte syrische Präsident Assad in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei, sagte Gargasch: "Ich weiß es nicht".

+++ Kurdenmilizen setzen auf Aufbau eines "neuen Syriens" +++

Die Kurdenmilizen in Syrien sehen nach der Flucht von Machthaber Assad die Chance für einen politischen Neuanfang. Diese Veränderung biete eine Gelegenheit, ein neues Syrien aufzubauen auf der Grundlage von Demokratie und Gerechtigkeit, erklärte der Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Abdi. Damit könnten "Rechte für alle Syrer garantiert" werden. Die SDF, die von Kurdenmilizen angeführt werden, kontrollierten zuletzt Gebiete im Nordosten Syriens, die etwa 30 Prozent des Landes ausmachten.

+++ Video zeigt Ministerpräsidenten mit Aufständischen +++

Einem Video auf der Plattform X zufolge haben Aufständische den syrischen Ministerpräsidenten al-Dschalali aus seinem Amtssitz abgeholt. Er soll in das Hotel Vierjahreszeiten in Damaskus gebracht worden sein. Die Aktion solle den Machtwechsel und die Absetzung des Regimes von Präsident Assad symbolisieren, heißt es.

+++ Israel bringt Streitkräfte auf Golanhöhen in Stellung +++

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Streitkräfte in der von den Vereinten Nationen überwachten Pufferzone zu Syrien auf den besetzten Golanhöhen in Stellung gebracht. Wegen der Entwicklungen in Syrien müsse sich Israel verteidigen können, erklärte das Militär. Israel werde aber nicht in die Ereignisse in Syrien eingreifen. Die israelische Armee hatte 1967 im Sechstagekrieg die Golanhöhen von Syrien erobert und 1981 annektiert. Nach internationalem Recht gilt das strategisch wichtige Felsplateau als von Israel besetztes Territorium Syriens.

+++ Aufständische erobern Dair as-Saur +++

Das Rebellen-Bündnis rückt auch im Nordosten des Landes vor. Inzwischen hat es nach eigenen Angaben auch Gebiete westlich der wichtigen Stadt Dair as-Saur unter seine Kontrolle gebracht. Dieses Gebiet kontrollierten zuvor die syrischen Regierungstruppen mit verbündeten Milizen. Dair as-Saur liegt am Fluss Euphrat und entlang wichtiger Verkehrs- und Versorgungsrouten zwischen dem östlichen und zentralen Teil Syriens. Nahe der Grenze zum Irak sind dort auch die meisten Ölfelder des Landes sowie ein US-Militärstützpunkt.

+++ Ministerpräsident al-Dschalali zur Machtübergabe bereit +++

Ministerpräsident al-Dschalali sagte in einem Video auf Facebook, er sei bereit, die Regierungsgeschäfte an jede Führung abzugeben, die das syrische Volk bestimme. Die Armeeführung informierte ihre Offiziere darüber, dass die Herrschaft von Präsident Assad beendet sei, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Offizier berichtete. Die Soldaten seien damit außer Dienst gestellt, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Die Soldaten sollten zu Hause bleiben und würden bei Bedarf wieder zum Dienst gerufen.

+++ Rebellen rufen Flüchtlinge zur Rückkehr nach Syrien auf +++

Die Rebellenallianz sprach vom Ende einer dunklen Ära. Sie rief die ins Ausland geflüchteten Syrer auf, in ein "freies Syrien" zurückzukehren und das Land wieder gemeinsam aufzubauen.

+++ Freuden-Kundgebungen in Damaskus +++

In der Nacht waren Kämpfer der Aufständischen in die Hauptstadt eingedrungen. Bei ihrem Vormarsch hätten sie die Insassen des Militärgefängnisses Sednaya befreit, erklärten sie. Dort hatte die Regierung tausende Menschen inhaftieren lassen. Im Zentrum von Damaskus kam es nach Angaben von Augenzeugen zu Freuden-Kundgebungen. Einwohner tanzten oder applaudierten, einige beteten. Andere Bewohner sollen die Hauptstadt bereits verlassen haben und in den Libanon gereist sein.

+++ Syrische Soldaten verlassen das Land +++

Verschiedene Medien berichten, dass syrische Soldaten das Land verlassen. Der Irak habe mehr als 1.000 Soldaten aus dem Nachbarland aufgenommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur INA. Der katarische Nachrichtensender Al-Dschasira zitiert einen Sprecher der irakischen Regierung, wonach sogar bereits 2.000 syrische Soldaten mit voller Ausrüstung in den Irak gekommen seien.

+++ Ministerpräsident: "Syrien gehört allen Syrern +++

Ministerpräsident al-Dschalali ruft die Bürger auf, zu kooperieren und kein öffentliches Eigentum zu beschädigen. Syrien könne ein "normaler Staat" sein mit freundschaftlichen Beziehungen zu seinen Nachbarn. Er selbst habe kein Interesse an irgendeinem politischen Amt oder anderen Privilegien. Syrien gehöre allen Syrern.

Seit 2011 Bürgerkrieg in Syrien

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Gewaltspirale mündete in einen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung, in dem Russland, der Iran, die Türkei und die USA eigene Interessen verfolgen. Rund 14 Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach Schätzungen der UNO kamen bisher mehr als 300.000 Zivilisten ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.