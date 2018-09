Linken-Fraktionschefin Wagenknecht will mit ihrer neuen politischen Sammlungsbewegung "Aufstehen" eine sozialere Politik in Deutschland erreichen. Wagenknecht sagte bei der Vorstellung der Initiative in Berlin, in Deutschland gehe der Zusammenhalt verloren.

Dabei verwies sie auch auf die Vorkommnisse in Chemnitz. Wenn nicht bald gegengesteuert werde, werde das Land in fünf bis zehn Jahren nicht wiederzuerkennen sein. Sie sprach von einer "handfesten Krise der Demokratie". Dies liege vor allem daran, dass nicht alle Menschen vom wirtschaftlichen Wohlstand des Landes profitierten, so Wagenknecht.



An der Vorstellung nahmen unter anderem auch die SPD-Politikerin und Flensburger Oberbürgermeisterin Lange und der ehemalige Grünen-Spitzenpolitiker Volmer teil. Insgesamt hat das Projekt rund 80 Initiatoren und nach eigenen Angaben fast 100.000 Unterstützer im Netz.



Führende Linkspolitiker werfen Wagenknecht vor, mit der Neugründung die eigene Partei zu schwächen. Außerdem wird ihr unterstellt, mit Forderungen nach einer Begrenzung der Zuwanderungen Themen der AfD zu bedienen. Parteichefin Kipping will sich der Bewegung nicht anschließen. Fraktionschef Bartsch sagte dagegen, es gebe einen Kulturkampf von rechts. Da sei ihm jede Idee, die etwas dagegen tue, willkommen.



Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, de Masi, betonte, bei der Initiative mit dem Namen "Aufstehen" gehe es um Inhalte und nicht um rot-rot-grün. De Masi, der zum Unterstützerkreis der Bewegung gehört, hob im Deutschlandfunk hervor, dass die Mehrzahl der Menschen, die sich bislang auf der Internetseite angemeldet haben, keiner Partei angehören.



SPD-Generalsekretär Klingbeil übte Kritik und lehnte eine Zusammenarbeit mit der Bewegung ab. Gebraucht würden ernsthafte Gespräche über ein progressives rot-rot-grünes Bündnis, anstatt Internetseiten ohne politische Konsequenz. SPD-Bundesvize Stegner schrieb auf Twitter, Sammlungsbewegungen könnten sinnvoll sein bei Frieden oder Klimaschutz, nicht aber als Instrument konkurrierender Parteien unter der Führung "notorischer Separatisten und SPD-Gegner". Darauf fielen aufrechte Sozis nicht rein.