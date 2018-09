Mehrere SPD-Politiker haben gegen den Willen der Parteispitze dazu aufgerufen, die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" zu unterstützen.

Sie veröffentlichten eine Erklärung, in der von einer falschen Entwicklung in der SPD die Rede ist. Kritische Stimmen würden in der Partei ausgegrenzt. Es sei an der Zeit, sich über die Unterschiede im politisch linken Spektrum hinwegzusetzen und sich für eine gerechtere Gesellschaft zu engagieren. "Das Bedürfnis der Menschen nach einer starken vereinten Linken ist groß, das Vertrauen in die etablierten Mitte-Links-Parteien schrumpft dagegen immer weiter", heißt es.



Kritisiert wird auch, dass die Sozialdemokraten immer wieder Koalitionen mit rechtskonservativen Parteien eingingen, aber kaum mit linken Kräften. Die Unterzeichner betonten, dass mehr Druck aufgebaut werden müsse: "Gegen rechts, gegen die absolute Alternativlosigkeit der Merkel-Politik, gegen den vorherrschenden Neoliberalismus." Dieser habe dazu geführt, dass man in Deutschland schon lange nicht mehr von einer sozialen Marktwirtschaft sprechen könne.



Die "Aufstehen"-Aktion wurde von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht vor etwa einem Monat ins Leben gerufen und soll morgen offiziell vorgestellt werden. Inzwischen gebe es mehr als 85.000 Unterstützer, sagte der ehemalige Linken-Vorsitzende Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur. Die Bewegung nehme an Fahrt auf.



Die Erklärung der SPD-Mitglieder haben unter anderen der Bundestagsabgeordneten Marco Bülow aus Dortmund und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange unterzeichnet. Sie war gegen Andrea Nahles bei der Wahl zur SPD-Vorsitzenden angetreten. Auch der Sohn des Altkanzlers und langjährigen SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, der Historiker Peter Brandt, gehört zu den Unterstützern.



Nahles und weitere führende Politiker der SPD haben sich gegen eine Beteiligung an der "Aufstehen"-Initiative ausgesprochen.