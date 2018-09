Die Linken-Fraktionschefin Wagenknecht stellt heute Vormittag die politische Sammlungsbewegung "Aufstehen" vor.

Wagenknecht will damit Wähler erreichen, die sich von den klassischen Parteien abgewandt haben. Vor vier Wochen hat sie die Initiative gegründet, mittlerweile hat "Aufstehen" nach eigenen Angaben fast 100.000 Unterstützer im Netz.



An der Präsentation in Berlin nehmen heute unter anderem die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange von der SPD und die ehemaligen grünen Spitzenpolitiker Ludger Volmer und Antje Vollmer teil. Viele Politiker von Linken, SPD und Grünen befürchten dagegen, dass die politische Linke durch die Sammlungsbewegung zusätzlich gespalten wird.