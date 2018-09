Die Linken-Fraktionschefin Wagenknecht stellt heute Vormittag die politische Sammlungsbewegung "Aufstehen" vor.

Wagenknecht will damit Wähler erreichen, die sich von den klassischen Parteien abgewandt haben. Vor vier Wochen hatte sie die Initiative gemeinsam mit Oskar Lafontaine gegründet. Mittlerweile hat "Aufstehen" nach eigenen Angaben fast 100.000 Unterstützer im Netz.



An der Präsentation in Berlin nehmen heute unter anderem die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange von der SPD und die ehemaligen grünen Spitzenpolitiker Ludger Volmer und Antje Vollmer teil.



Thürigens Regierungschef Ramelow von der Linkspartei zeigte sich skeptisch und sprach von einem Fehler. Eine Bewegung müsse von unten heraus entstehen und nicht in einer Partei,

sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch SPD-Generalsekretär Klingbeil übte Kritik und lehnte eine Zusammenarbeit mit der Bewegung ab. Gebraucht würden ernsthafte Gespräche über ein progressives rot-rot-grünes Bündnis, anstatt Internetseiten ohne politische Konsequenz, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe.