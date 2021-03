Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer hat vor Hegemoniebestrebungen Chinas gewarnt. Der China-Experte sagte im Deutschlandfunk, das Land habe sich vorgenommen, nach eigenen Regeln zu handeln und internationales Recht nur dort zu achten, wo es ihm passe.

Bütikofer nannte als Beispiele die Unterdrückung der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang, die Militärpräsenz im Südchinesischen Meer und die Politik in Hongkong. Dort versuche China zu verhindern, "dass überhaupt ein Demokrat jemals etwas zu sagen hat". Die chinesische Führung hat gestern zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses Pläne für eine umfassende Wahlreform in der Sonderverwaltungszone vorgestellt. Dadurch soll der Einfluss Pekings weiter vergrößert werden.

"Demokratische Staaten müssen solidarisch sein"

Bütikofer rief die demokratischen Staaten zur Zusammenarbeit auf. Länder, die am Multilateralismus interessiert seien, müssten solidarisch sein, denn China setze andere Staaten unter Druck. Wer, wie Australien, kritische Äußerungen mache, werde erpresst. Dazu habe aber im Westen kaum jemand etwas gesagt. Der australische Premierminister Morrison hatte eine internationale Untersuchung gefordert, um die Ursprünge der Coronavirus-Pandemie zu klären. Daraufhin verhängte China Zölle auf australische Waren und errichtete Handelsblockaden.



Bütikofer nahm auch die deutsche Wirtschaft in die Pflicht. Man solle sich nicht einbilden, dass man Erfolg habe, wenn man - etwa als großes deutsches Autounternehmen - "immer noch mehr Eier in den chinesischen Korb packt". Wenn Deutschland in 20 Jahren noch eine starke Industrie haben wolle, dann sei das kurzsichtig.

"Man kann auch Schwächen erkennen"

Mit Bezug auf den Volkskongress sagte der Grünen-Politiker, er sei "inszeniert als Demonstration der Stärke", man könne aber auch Schwächen erkennen. So reagiere die Regierung in Peking "ziemlich hilflos" auf die demografische Entwicklung. Chinas Bevölkerung schrumpfe, das Arbeitskräftepotenzial gehe schnell zurück.



Auch in der Klimapolitik seien strukturelle Probleme nicht überwunden. China sei keineswegs auf einem Dekarbonisierungspfad. Bütikofer verwies auf den neuen Fünf-Jahres-Plan. Danach sollen Öl-, Kohle- und Gasverbrauch weiter zunehmen. "Auf dem Weg, den China einschlägt, ist das Ziel einer Klimaneutralistät bis 2060 überhaupt nicht zu erreichen", sagte Bütikofer.



Eines aber könne kann man sich von China abgucken: Die Ausgaben für Innovation und Forschung lägen bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und sollten pro Jahr um 7 Prozent steigen. Davon könne sich Deutschland eine Scheibe abschneiden.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.