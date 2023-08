Papst Franziskus, Archivfoto (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Zu der bis Sonntag dauernden Großveranstaltung mit Debatten, Kulturveranstaltungen und Gebetsstunden werden hunderttausende Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Papst Franziskus will am Mittwoch anreisen und bei der Zusammenkunft junger Katholiken an rund 20 Treffen teilnehmen sowie elf Reden halten.

Es wird erwartet, dass Franziskus Themen wie den Ukraine-Krieg, den Klimawandel und soziale Gerechtigkeit ansprechen wird. Höhepunkte des Weltjugendtages sind nach einer Willkommenszeremonie für den Papst am Donnerstag ein gemeinsamer Kreuzweg mit Jugendlichen am Freitag, ein Abendgebet am Samstag und die Abschlussmesse am Sonntag. Zudem plant Franziskus ein privates Treffen mit Missbrauchsopfern.

