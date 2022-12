Vor allem Stammgäste kamen auf Deutschlands höchsten Berg. Mangels Schnee war nur ein Lift in Betrieb. Auch in Winterberg im nordrhein-westfälischen Sauerland ging es mit Einschränkungen aufgrund des Wetters los. Die Branche schaut mit Sorgen auf die kommenden Monate. Angesichts höherer Energiekosten haben Liftbetreiber vielerorts die Skipässe verteuert. Die Zugspitzbahn will als Sparmaßnahme in Stoßzeiten langsamer fahren und Sessel unbeheizt lassen. Schneekanonen sollen - wenn überhaupt - nur in reduziertem Maß zum Einsatz kommen.

