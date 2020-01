Die Kieler Werft German Naval Yards geht juristisch gegen die Vergabe des Auftrags für das Kampfschiff "MKS 180" an ein niederländisches Konsortium vor.

Ein Sprecher der Werft teilte mit, man habe erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vergabeentscheidung und wolle diese daher überprüfen lassen. Das Bundesverteidigungsministerium hatte den Auftrag mit einem Volumen von 5,27 Milliarden entgegen bisheriger Praxis europaweit ausgeschrieben. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die niederländische Damen-Gruppe den Zuschlag erhalten hat. Sie will das Schiff allerdings bei der deutschen Werft "Blohm und Voss" in Hamburg bauen.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte am Wochenende nach Kritik angekündigt, dass Schlüsselaufträge für die Truppe künftig wieder nur national ausgeschrieben würden.