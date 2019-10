Aufwändig und uneinheitlich Bankenverband kritisiert Regeln gegen Geldwäsche

Banken in Deutschland melden immer mehr Verdachtsfälle von Geldwäsche. Das liegt aber nicht an einer explodierenden Kriminalität, sondern an den Regeln für Banken. Die sagen sich: Im Zweifel für den Zweifel. In Anklagen münden diese Verdachtsmeldungen aber nur in zwei Prozent der Fälle.

Von Brigitte Scholtes

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek