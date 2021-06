In Myanmar hat das Militär nach Angaben von Augenzeugen ein Dorf angezündet.

Medienberichten zufolge kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, rund 200 Häuser seien niedergebrannt. Damit liege ein Großteil der Ortschaft in Schutt und Asche.



Dem Militärangriff in einer zentralen Region des südostasiatischen Landes waren Kämpfe zwischen sogenannten zivilen Verteidigungsgruppen und der Armee vorausgegangen. Seit dem Putsch in Myanmar Anfang Februar haben sich in zahlreichen Landesteilen bewaffnete Gruppen gebildet, um sich gegen die Machtübernahme durch das Militär zur Wehr zu setzen. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern wurden seit dem Sturz der Regierung mehr als 860 Zivilisten getötet. Tausende wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.