Augmented Reality Kunst Die Realität erweitern

Studierende der Kunsthochschule für Medien haben mit dem Animationskünstler Sae Yun Jung Augmented Reality Kunstwerke entwickelt. Schaut man sie sich durch eine Smartphone-App an, fangen sie plötzlich an, sich zu bewegen. Das sei wie eine Einladungskarte in eine neue Welt, sagte Jung im Dlf.

Isabel Herguera und Sae Yun Jung im Gespräch mit Raphael Smarzoch

