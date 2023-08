Bundesligist FC Augsburg scheitert in der ersten DFB-Pokalrunde an der SpVgg Unterhaching. (Sven Hoppe / dpa )

In den weiteren Spielen mit Erstligabeteiligung besiegte Eintracht Frankfurt 7:0 beim Regionalligisten Lok Leipzig. Der SC Freiburg setzte sich mit 2:0 gegen den SC Oberachern aus der Oberliga durch. Der erste jüdische Verein in einer DFB-Hauptrunde, der TuS Makkabi Berlin, ebenfalls aus der Oberliga, verlor gegen den VfL Wolfsburg aus der Bundesliga mit 0:6. Am Abend schließlich gewann Union Berlin beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf mit 4:0.

Weitere Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals werden in der kommenden Woche ausgetragen.

