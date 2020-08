Der Augsburger Friedenspreis geht in diesem Jahr an den katholischen Münchner Kardinal Marx und den evangelischen bayerischen Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Weber erklärte, mit der Auszeichnung würdige man zwei Männer, die den Blick nicht auf Unterschiedlichkeiten lenkten, sondern das Gemeinsame betonten. Die beiden Geistlichen hätten sich in der Vergangenheit immer wieder einander zugewandt und einander die Hand ausgestreckt, stellvertretend für ihre Kirchenmitglieder.



Der Augsburger Friedenspreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Verliehen wird er traditionell im Herbst. Die Ehrung wird seit 1985 alle drei Jahre anlässlich des Hohen Friedensfestes vergeben, das in Augsburg stets am 8. August begangen wird und deutschlandweit der einzige gesetzliche Feiertag ist, der nur in einer Stadt gilt.