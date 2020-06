Der kommissarische CDU-Landesparteichef von Mecklenburg-Vorpommern, Rehberg, hat sich für eine zweite Chance für seinen Parteifreund Philipp Amthor nach dessen Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen ausgesprochen.

Man sollte dies so einem jungen Mann durchaus gewähren, sagte Rehberg im Deutschlandfunk. Was in fünf oder zehn Jahren sei, müsse heute nicht betrachtet werden. Er kenne auch andere Politiker von den Grünen oder der SPD, die in Affären verstrickt gewesen und wiedergekommen seien.



Zugleich begrüßt Rehberg, dass der 27-Jährige seine Kandidatur für den Landesvorsitz aufgegeben hat. Amthor habe erkannt, dass er andernfalls der CDU insgesamt, der Landespartei, aber auch sich selbst sehr geschadet hätte. Rehberg forderte ihn auf, die noch offenen Punkte im Zusammenhang mit seiner Lobbytätigkeit zu klären. Dazu zähle etwa die Frage, wer eigentlich die Reisen bezahlt habe.

Grosse-Brömer spricht von angemessener Reaktion

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, bezeichnete den Umgang seines Parteifreundes Amthor mit den Lobby-Vorwürfen als "richtig und angemessen". Amthor habe sich sehr schnell für seinen politischen Fehler entschuldigt, hob der CDU-Politiker im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hervor. Grundsätzlich seien Nebentätigkeiten von Abgeordneten nichts Verwerfliches. Es gelte aber nun, die Bewertung der Bundestagsverwaltung abzuwarten.



Amthor hatte gestern seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen. Er steht in der Kritik, weil er sich für die Firma Augustus Intelligence eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten hatte. Wie Amthors Büro dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" mitteilte, lässt der CDU-Politiker auch seine Tätigkeit für die Wirtschaftskanzlei White & Case ruhen.