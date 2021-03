In der Debatte über mögliche Corona-Lockerungen hat der Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg, Neubauer, für flexible Lösungen geworben.

Man müsse von der reinen Inzidenz-Betrachtungen weg, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er verwies darauf, dass in seiner Gemeinde ein Modellprojekt zur Teilöffnung der Gastronomie und des Tourismus wegen der geltenden 100er Inzidenz gestoppt worden sei. Es gebe in der Gemeinde allerdings nur zehn Fälle. Das sei die Crux mit den örtlichen Inzidenzen, meinte Neubauer. Der SPD-Politiker zeigte sich überzeugt, dass man auch mit 300er-Inzidenzen umgehen könne. Das Modell in Augustusburg sieht vor, dass Personen mit einem negativen Schnelltest mehr Bewegungsmöglichkeiten haben. Auch andere Kommunen setzen auf Teilöffnungen in Verbindung mit Schnelltests, zum Beispiel Tübingen. Dort können beispielsweise Geschäfte nur mit Zertifikat über einen negativen Corona-Test betreten werden.

