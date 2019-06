Ein anonymer Bieter hat in Wiesbaden die Briefmarke "Baden-Fehldruck 9 Kreuzer" aus der Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub für 1,26 Millionen Euro ersteigert.

Damit gilt sie als teuerste Briefmarke Deutschlands. Beim Druck der Marke aus dem Jahr 1851 sei versehentlich zu grünem statt rosafarbenem Papier gegriffen und damit "eine philatelistische Berühmtheit" geschaffen worden, teilte das Auktionshaus mit.



Gestartet war die Auktion, an der sich zwei Bieter im Saal und zwei weitere Bieter am Telefon beteiligten, mit einem Einstiegsgebot von 800.000 Euro. Für die Versteigerung der Sammlung des im vergangenen Jahr gestorbenen Haub sind in den kommenden fünf Jahren weltweit insgesamt 30 Auktionen geplant.