Im Fall der Verschleppung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin erheben die Ermittler einem Medienbericht zufolge Vorwürfe gegen die Slowakei.

Das Landeskriminalamt gehe davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst den Mann mittels eines slowakischen Regierungsflugzeugs außer Landes gebracht habe, berichtet die F.A.Z. Am Einsatz dieser Maschine gebe es nahezu keine Zweifel mehr, heiße es in einem Sachstandsbericht. Die Vereinbarungen dazu seien bei einem Treffen von Vietnams Innenminister To Lam mit dem damaligen slowakischen Innenminister Kalinak getroffen worden.



Der Geschäftsmann war vor gut einem Jahr auf der Straße in ein Auto gezerrt worden. Später tauchte er in Vietnam wieder auf, wo er inzwischen wegen Korruption zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde. Der Fall hat für diplomatische Spannungen gesorgt.

