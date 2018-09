Wolfgang Schlüter (84), eines der letzten Urgesteine des deutschen Jazz, und der junge Boris Netsvetaev lernten sich an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg kennen - als Dozent und Student. Inzwischen haben die Musiker als gleichberechtigte Duopartner eine CD eingespielt und zahlreiche Auftritte vor begeistertem Publikum absolviert. Gemeinsam schaffen sie elegant swingende, zuweilen rubatohafte, sich ineinander verschränkende Kompositionen und Improvisationen - mal Standards, mal eigene Stücke, aber stets in wunderbar organischem Zusammenspiel.

Wolfgang Schlüter, Vibrafon

Boris Netsvetaev, Klavier

Aufnahme vom 31.5.2018 aus dem Beethovenhaus Bonn, Teil 2 des Konzertes