Die palästinensische Geschichte komponierter Musik beginnt in den 1920er Jahren in der Jerusalemer Grabeskirche, wo Augustine Lama Klavier und Orgel nach christlich-westlicher Tradition unterrichtete. Seine Schüler Salvador Arnita und Fernando Dueri, deren Stil ein ausnahmslos europäischer ist, lernten von ihm Komponieren. Lamas heute in Paris ansässiger Sohn Patrick begab sich hingegen auf Spurensuche nach arabischen Texturen.

In der dritten Generation führt die Spur nach Nazareth und nach Berlin, wo Wisam Gibran bzw. Samir Odeh-Tamimi heute leben. Im Nachklang des Forum neuer Musik 2013 "News from the Colonies" hat der New Yorker Pianist Fadi Deeb eine Auswahl dieser Klaviermusik auf CD eingespielt. Sie ist 2017 beim Label "Gideon Boss Musikproduktion" erschienen.

