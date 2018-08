Aus dem Kölner Loft Marc Copland "Zenith" Quartet

Das "Zenith"-Quartet reiht sich nahtlos in die Reihe der Projekte ein, die Marc Copland in seiner langen Karriere geleitet hat. Der New Yorker Pianist, der bevorzugt in kleineren Besetzungen vom Duo bis zum Quartett auftritt, überzeugt stets mit lyrischen Spielqualitäten.

Am Mikrofon: Thomas Loewner

