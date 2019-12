Was wird aus den Automatik-Autos im Schaltjahr? Was verbirgt sich hinter dem "Sehr-gute-Abgeordneten-Gesetz"? Und wie wird der Machtkampf in der CDU beigelegt? Die Dlf-Nachrichtenredaktion weiß es schon - und lässt Sie an diesem (nicht ganz ernst gemeinten) Wissen teilhaben.

Januar 2020:

Ist das die Sachpolitik der AfD? – Gauland und Weidel wollen im Bundestag wissen, was im Schaltjahr aus Millionen deutscher Automatik-Wagen wird.

Februar 2020:

Kommt jetzt doch der Friedensnobelpreis? – US-Präsident Trump eröffnet feierlich erste Filiale von Aldi-Süd in Nordkorea.



März 2020:

Aufstand an der CSU-Basis - Öko-Ministerpräsident Söder will bayerische Landesfarben in "Grün-Weiß" ändern.

1. April 2020:

Weltkonzern lenkt ein - Amazon verspricht, in Deutschland landesübliche Steuern zu zahlen und der Belegschaft den Beamtenstatus zu geben.

Mai 2020:

Elektroroller auf Autobahnen? - Vorschlag von Verkehrsminister Scheuer stößt auf Kritik von ADAC und AOK.

Juni 2020:

Deutschlandfunk-Recherchen decken auf – Hinter dem "Sehr-gute-Abgeordneten-Gesetz" verbirgt sich die nächste Diätenerhöhung.

Juli 2020:

Nach neuem Umfragetief – Sozialdemokraten bereiten Urwahl einer "Drei-bis-vierfach-Spitze" vor.

August 2020:

Mark Zuckerberg stellt "Facebook-easy-vote" vor – Soziales Netzwerk übernimmt für seine Nutzer "lästige Stimmabgabe" bei den US-Präsidentschaftswahlen.

September 2020:

Machtkampf in der CDU beendet – Friedrich Merz verzichtet auf Führungsanspruch und wird direkt zum Ehrenvorsitzenden gewählt.



Oktober 2020:

Schwedische Akademie verstört erneut – Ein Jahr nach Peter Handke geht der Literaturnobelpreis an den "dichtenden Kriegsverbrecher" Radovan Karadžić.

November 2020:

Irritation über Grünenchef selbst in den eigenen Reihen – Outdoor-Spezialist Globetrotter stellt die "Robert-Habeck-Wintermode-Kollektion" vor.

Dezember 2019:

Wissenstransfer aus dem Süden – Afrikanische Union erklärt Deutschland den Aufbau von leistungsfähigen Mobilfunknetzen und WLAN im Nahverkehr.