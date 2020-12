Wer sind die "Querfühler" und "Diagonaldenker"? Was macht Donald Trump in Moskau? Und was schaut sich die AfD bei ALDI ab? Die Dlf-Nachrichtenredaktion weiß es schon - und lässt Sie an diesem (nicht ganz ernst gemeinten) Ausblick auf das neue Jahr teilhaben.

In der Audioversion hören Sie Kathrin Baumhöfer, Marco Bertolaso und Jörg-Christian Schillmöller, der auch die Produktion übernommen hat.

Januar 2021:

Corona-Protestbewegung spaltet sich - "Querfühler" und "Diagonaldenker" melden großen Zulauf.

Februar 2021:

"From Russia without Love" - Donald Trump ruft sich in "Moscow D.C" zum Gegenpräsidenten der USA aus



März 2021:

Gegen weitere Pandemie-Beschränkungen - Der neue CDU-Chef Friedrich Merz verlangt "Freies Ostern für Freie Bürger".

April 2021:

Banden-Kriminalität immer bedrohlicher - Razzien in Wolfsburg und Frankfurt gegen den "Diesel-Clan" und die "Cum-Ex-Camorra".

Mai 2021:

Grüne klären Kanzler*inkandidatur - Listenplatz eins für "Robert-Lena Habock" lässt einige Fragen offen.

Juni 2021:

Trotz 0:5 gegen Portugal und EM-Vorrunden-Aus - DFB bekräftigt volles Vertrauen in Bundestrainer Joachim Löw.

Juli 2021:

Nach dem Ende der Pandemie - Maskenhersteller, Plexiglasfirmen und Desinfektionsmittelbranche fordern staatliche Milliardenhilfen.

August 2021:

Vorbild Aldi - Meuthen und Gauland teilen Partei auf in "AfD West" und "AfD Ost".

September 2021:

Naturschauspiel nach dem Brexit - Gewaltige Heringsschwärme verlassen den Ärmelkanal Richtung Ostsee und Bretagne.



Oktober 2021:

Regulierung der Digitalkonzerne abgewendet - Amazon, Google und Facebook kaufen die EU-Kommission.

November 2021:

Umfrageschock sechs Wochen nach der Bundestagswahl - 91 Prozent der Menschen wünschen sich Kanzlerin Merkel zurück.

Dezember 2021:

Neue ARD-Krankenhaus-Soap nach einer Woche abgesetzt - Schlechte Quote und Drosten-Kritik besiegeln das Aus für "Gute Virologen, schlechte Virologen".