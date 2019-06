Die Klangwelten seiner Heimat leuchten hier und da noch auf, wenn Petros Klampanis solistisch oder im Ensemble seine melodisch orientierten und rhythmusintensiven Jazzkompositionen präsentiert. Über das Amsterdamer Konservatorium fand der 1981 auf der Insel Zakynthos geborene Musiker den Weg nach New York, wo er seine Studien weiterführte, mit namhaften Protagonisten der dortigen Szene zusammenarbeitete und bereits eigene Alben veröffentlichen konnte. War seine dritte CD "Chroma" in ihrer kammerorchestralen Farbigkeit gleichsam der Türöffner zu weltweiter Reputation, so feiert Petros Klampanis mit seiner aktuellen auf Triobesetzung reduzierten Formation seit einiger Zeit Erfolge - eigentlich kein Wunder bei solchen Partnern wie dem Tastenvirtuosen Kristjan Randalu und dem fantastischen Perkussionisten Bodek Janke!

Petros Klampanis, Kontrabass, Stimme, Elektronik

Kristjan Randalu, Piano

Bodek Janke, Schlagzeug, Perkussion

Aufnahme vom 2.4.2019 aus der Unterfahrt in München

Teil 2 folgt am 2. Juli 2019 in "Jazz Live"