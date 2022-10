Energiekrise

Logo der französischen Gasbetreibers GRTgaz (AFP / ERIC PIERMONT)

Das teilte der Betreiber "GRTgaz" mit. Dazu wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen Arbeiten an einer Leitung vorgenommen, über die bisher Gas in Richtung Frankreich geflossen ist, unter anderem aus Russland. Die Pipeline gehört zur Mittel-Europäischen Gasleitung "Megal", die quer durch Süddeutschland Richtung Tschechien verläuft. Damit Deutschland künftig Gas aus Frankreich beziehen kann, musste die Fließrichtung geändert werden. Außerdem musste geklärt werden, inwiefern das Gas problemlos in Deutschland genutzt werden kann.

Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Päsident Macron hatten vereinbart, dass sich beide Länder in diesem Winter gegenseitig aushelfen. Da in Frankreich etliche Atomkraftwerke derzeit ausfallen, liefert Deutschland Strom und erhält im Gegenzug Gas. Über die Pipeline können nach französischen Angaben bis zu 100 Gigawattstunden täglich fließen, das wären gut drei Prozent der täglichen deutschen Gasimporte.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.